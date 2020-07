IndyCar Iowa 1: Pagenaud, che rimonta! (Di sabato 18 luglio 2020) Iowa 1 ospita la grande notte della IndyCar Series. Nella prima delle due gare previste sul piccolo ovale di Newton, Simon Pagenaud firma il capolavoro sportivo della stagione. Il francese del Team Penske parte ultimo…e arriva primo! Il campione 2016 è al primo successo stagionale, battendo il leader del campionato Scott Dixon. Il neozelandese partiva anche lui indietro (17esimo) ma come al solito è autore di una gara di sostanza, fatta per ottenere il risultato. Terza posizione per il debuttante Oliver Askew, al primo podio in carriera. IndyCar Iowa 1: la cronaca Conor Daly, al suo secondo impegno con il team di Trevor Carlin, parte dalla pole. Il figlio d’arte si difende dagli attacchi di Josef Newgarden, prima di soccombere dopo una qundicina di giri. ... Leggi su sport.periodicodaily

periodicodaily : IndyCar Iowa 1: Pagenaud, che rimonta! #indycar - autosprint : #IndyCar: in #Iowa vince #Pagenaud, pauroso volo per #Herta ?? - P300it : Indycar | Iowa 250s 2020: Dichiarazioni P1-P8 dopo Gara-1 - LiveGPit : #IndyCar Iowa 250s, gara 1: u super Pagenaud spezza il dominio di Ganassi Di @vincebuonpane - Ilahay : @FFLose @simonpagenaud Indycar : parti dernier, Simon Pagenaud s'impose finalement dans l'Iowa - Auto - Indycar -