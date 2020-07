Incubo biondo, film-tv su Raidue: trama, finale, cast, trailer e streaming (Di sabato 18 luglio 2020) Il 18 luglio 2020, alle 21:20 su Raidue, va in onda in film-tv Incubo biondo, andato in onda sul network americano Lifetime nel 2017. Il film-tv è un thriller a base di vendetta. Incubo biondo, trama Quando James (Kenneth Miller) e Margo Fawcett (Jade Kammerman) stanno litigando a causa del tradimento di lui con Caroline Winters (Ashley Scott), a sua volta in crisi con il marito Sam (Cru Ennis), la piccola Elle (Violet Bailes) assiste alla scena. La bambina è presente anche quando la madre, accusata dal marito di alcolismo, impugna una pistola e prima spara a lui e poi si suicida. Cresciuta con la zia fino ai diciotto anni, Elle (Tiera Skovbye), da adulta, medita vendetta contro colei che pensa sia responsabile della rovina della sua ... Leggi su ascoltitv

TvItaMemories : #StaseraInTv (18 luglio 2020) #Rai1 - #GrazieATutti #Rai2 - Incubo Biondo #Rai3 - Febbre Da Cavallo #Rete4 -… - cineblogit : Stasera in tv: 'Incubo Biondo' su Rai 2 - cineblogit : Stasera in tv: 'Incubo Biondo' su Rai 2 - Ash71Pietro : Stasera in tv: 'Incubo Biondo' su Rai 2 - zazoomblog : Incubo Biondo su Rai 2 stasera il film nel segno del giallo sabato 18 luglio - #Incubo #Biondo #stasera #segno -