Incipriato di noia e scettico, Montale si spoglia 272 volte (Di domenica 19 luglio 2020) Qualche anno fa (2011), in un saggio erudito e divertito (sempre un’eccellente ricetta) dedicato a Montale e «Playboy», ovvero a un’intervista rilasciata dal poeta al famoso mensile di intrattenimento e cultura per il tramite di Guido Vergani nel febbraio 1976 (il primo titolo in copertina, con in sfondo la foto di rito, era «Si spoglia anche Giovanna Ralli!», sovrastante «Montale: “Nobel ma non troppo”», qualunque cosa volesse significare), Franco Contorbia coglieva alcuni luoghi ricorrenti nelle interviste montaliane, a partire dalla … Continua L'articolo Incipriato di noia e scettico, Montale si spoglia 272 volte proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Incipriato noia Incipriato di noia e scettico, Montale si spoglia 272 volte | il manifesto Il Manifesto Incipriato di noia e scettico, Montale si spoglia 272 volte

Qualche anno fa (2011), in un saggio erudito e divertito (sempre un’eccellente ricetta) dedicato a Montale e «Playboy», ovvero a un’intervista rilasciata dal poeta al famoso mensile di intrattenimento ...

Qualche anno fa (2011), in un saggio erudito e divertito (sempre un’eccellente ricetta) dedicato a Montale e «Playboy», ovvero a un’intervista rilasciata dal poeta al famoso mensile di intrattenimento ...