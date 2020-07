Incidente Jesolo, la condanna: 8 anni a Marinica per la morte dei quattro giovani (Di sabato 18 luglio 2020) Il gip di Venezia ha condannato il 27enne romeno responsabile della morte di quatteo 22enni a 8 anni di reclusione È una condanna pesantissima quella inflitta all’uomo responsabile dell’Incidente che ha provocato la morte di quattro ragazzi. Otto anni di reclusione: è quanto dovrà scontare Marius Alin Marinica per il sinistro avvenuto a Jesolo nella … L'articolo Incidente Jesolo, la condanna: 8 anni a Marinica per la morte dei quattro giovani NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

monicascapin77 : RT @TgrVeneto: #Processo #Incidente #Jesolo #Musile #Venezia Servizio di Stefania Bolzan, montaggio di Andrea Diprizio #IoSeguoTgr @TgrRai… - TgrVeneto : #Processo #Incidente #Jesolo #Musile #Venezia Servizio di Stefania Bolzan, montaggio di Andrea Diprizio… - libellula58 : RT @Corriere: Jesolo, quattro ragazzi morti in un incidente: condannato a 8 anni il conducente dell’a... - saracino58 : RT @Corriere: Jesolo, quattro ragazzi morti in un incidente: condannato a 8 anni il conducente dell’a... - JohSogos : RT @Corriere: Jesolo, quattro ragazzi morti in un incidente: condannato a 8 anni il conducente dell’a... -