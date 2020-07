In risalita i contagi da coronavirus in Italia (Di sabato 18 luglio 2020) Sono in risalita i casi di contagio da coronavirus: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 249 (ieri 233) per un totale di 244.216. Piccolo aumento del numero dei morti: 14 (ieri 11) per 35.042 vittime complessive dall'inizio della pandemia. I guariti (323 nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 237) sono 196.806. Scende di 88 unità (ieri -17) il numero degli attuali positivi che ora sono 12.368. È quanto si evince dal bollettino diramato dalla Protezione civile. Nelle ultime 24 ore è sceso di 14 unità rispetto a ieri il numero dei ricoverati con sintomi per coronavirus, che ora sono 757. Ed è fermo a 50, come ieri, il numero dei malati in terapia intensiva. In ris Leggi su agi

