"In Puglia Emiliano ha paura e cerca accordo con M5s", dice Salvini (Di sabato 18 luglio 2020) AGI - Dopo avere fatto tappa a Matera e a Martina Franca, Matteo Salvini è giunto nel Salento, dove, durante la visita ad alcune alcune aziende del luogo, ha punzecchiato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. “Ci tengo a valorizzare la Puglia che guarda al futuro, allo sviluppo, all'ambiente, ai giovani, non all'assistenza, alle elemosine, alla Emiliano, per intenderci”, ha detto il leader della Lega. Per Salvini, inoltre, sono evidenti le responsabilità della Regione nella lotta alla Xylella, il batterio che sta decimando gli ulivi salentini: “Qualcuno ha dormito perché non solo non l'ha sconfitta prima, ma la sta facendo arrivare in altre province”. Poi il commento alle parole con cui il capo politico del M5s, Vito ... Leggi su agi

NicolaPorro : L'emergenza #COVID19 ci ha mostrato il fallimento della politica e il trionfo della tecnocrazia. Il caso del… - NicolaPorro : Al tempo del #COVID19 la nuova frontiera del mercato elettorale passa dai #virologi. Ci racconta tutto @MaxDelPapa… - ivanscalfarotto : 'La visione di Emiliano e del M5S è la stessa e la politica di questi 5 anni di governo di regione ne è la dimostra… - _marlene1265 : RT @AntoLari1986: Emiliano e Fitto sono la stessa cosa, grazie Barbara Lezzi per averlo spiegato bene. La #Puglia può scrivere nuove pagine… - Ori254 : RT @ManuPalo67: #Fase3 Emiliano e Fitto sono la stessa cosa, grazie Barbara Lezzi per averlo spiegato bene. La #Puglia può scrivere nuove… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia Emiliano Puglia, 3 nuovi contagi e nessun decesso. Emiliano: Pandemia affrontata da sistema unito Il Mattino "In Puglia Emiliano ha paura e cerca accordo con M5s", dice Salvini

AGI - Dopo avere fatto tappa a Matera e a Martina Franca, Matteo Salvini è giunto nel Salento, dove, durante la visita ad alcune alcune aziende del luogo, ha punzecchiato il presidente della Regione ...

Salvini in Puglia: “Sud tradito dai politici, la Lega una speranza”

“Noi non abbiamo mai governato qui”, ha puntualizzato: “C’è una Puglia che ha voglia di correre. Io vedo che Emiliano si sta occupando di politica da politicante: 15mila liste, implorazioni ai Cinque ...

AGI - Dopo avere fatto tappa a Matera e a Martina Franca, Matteo Salvini è giunto nel Salento, dove, durante la visita ad alcune alcune aziende del luogo, ha punzecchiato il presidente della Regione ...“Noi non abbiamo mai governato qui”, ha puntualizzato: “C’è una Puglia che ha voglia di correre. Io vedo che Emiliano si sta occupando di politica da politicante: 15mila liste, implorazioni ai Cinque ...