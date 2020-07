"In isolamento da oltre 6 mesi, è abuso di potere": la nuova denuncia di Battisti (Di sabato 18 luglio 2020) Gabriele Laganà Per Gianfranco Sollai, legale di Cesare Battisti, è necessario che venga disposto quanto prima il trasferimento dell’ex militante dei Pac dal carcere di Massama Dopo le inutili lamentele per la qualità del cibo servitogli in carcere che non è consona con il suo stato di salute ecco che Cesare Battisti, l’ex militante dei Pac (Proletari armati per il comunismo) tenta un’altra strada per uscire dal regime di isolamento con cui è detenuto nel carcere di Massama, ad Oristano. Questa volta l’ex terrorista rosso, tramite il suo avvocato, si è rivolto alla Procura di Roma denunciando un "abuso di potere". Il motivo ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : isolamento oltre Battisti: "In isolamento da oltre 6 mesi, è abuso di potere" Adnkronos Coronavirus: ricoverata Ayshwarya Rai, la regina di Bollywood

Amitabh Bachchan, 77 anni, e suo figlio Abhishek, 44 anni, sono nel reparto di isolamento dello stesso ospedale ... idolatrato in India e affettuosamente noto come "Big B", ha una carriera di oltre ...

Coronavirus, zero decessi anche oggi in Piemonte. E i nuovi contagiati sono solo 3

Il totale rimane così 4119 deceduti risultati positivi al virus: 677 Alessandria, 255 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 370 Novara, 1817 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti ...

