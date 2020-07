In arrivo oggi a Castello d'Annone 27 migranti da Lampedusa (Di sabato 18 luglio 2020) Arrivano oggi, a Castello d'Annone, al Compendio demaniale dell'Ex 111° Deposito Sussidiario dell'Aeronautica Militare gestito dalla Croce Rossa Italiana - Sezione di Asti, ventisette migranti, ... Leggi su gazzettadasti

Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli, secondo figlio in arrivo/ "La famiglia cresce"

L’annuncio sui social: “La famiglia sta crescendo”. Secondo figlio in arrivo per Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli. Gia genitori del piccolo Enea che oggi ha tre anni, l’ex tronista di Uomini e ...

La Regina Elisabetta nomina cavaliere Tom Moore, l'uomo che ha raccolto 33 milioni per l'emergenza Covid

"Sorgi, cavaliere Thomas Moore". Spada poggiata sulla testa e medaglia al valore, così come vuole la tradizione. In una cerimonia privata, la Regina Elisabetta II ha conferito il cavalierato al vetera ...

