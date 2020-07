Imprese, 240mila a rischio usura. Scadenze fiscali “innesco pericoloso” (Di sabato 18 luglio 2020) La scadenza fiscale di lunedì prossimo potrebbe essere un “innesco pericoloso” per le circa 240mila Imprese italiane che, secondo la definizione della normativa europea, presentano delle esposizioni bancarie deteriorate. Le aziende e partite Iva che risultano essere schedate presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia come insolventi, per legge, non possono infatti accedere ad alcun prestito erogato dalle banche e dalle società finanziarie né avvalersi delle misure agevolate messe in campo recentemente dal Governo con il cosiddetto decreto Liquidità. In tale scenario – secondo un rapporto diffuso oggi dalla Cgia – questi soggetti economici rischiano, dunque, di rimanere intrappolati nelle maglie dell’usura. “Non potendo ricorrere a nessun ... Leggi su quifinanza

