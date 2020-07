Ilary Blasi con le ciabattine super trendy ma anche super lusso: ecco quanto costano (Di sabato 18 luglio 2020) anche a Capri Ilary Blasi non ha deluso le aspettative dei fan. Sempre bellissima e impeccabile, durante la fuga romantica con il marito la conduttrice ha sfoggiato outfit glamour e accessori vistosi come l’enorme cappello di paglia che quasi le copre il volto. E poi i costumi all’ultima moda, da quello intero a stampa tigrata super sgambato al bikini di lurex. Poi certo, la foto senza veli che ha letteralmente fatto impazzire i fan. Sorpresa e spettacolo Ilary, che si lascia immortalare senza veli. Dopo aver deliziato i fan con costumi succinti e cappelli esagerati, eccola con un look decisamente ‘selvaggio’. Nuda, ma di schiena, e coi capelli ribelli. “The day after”, scrive nella didascalia. Sotto, nemmeno a dirlo, un delirio di ... Leggi su caffeinamagazine

infoitcultura : Totti, serie tv “Un Capitano”: scelta l’attrice che sarà Ilary Blasi - Sheva0007 : RT @dea_channel: lo spettacolo unico di Ilary Blasi in bikini ???????? - lepiusexyVIP : RT @dea_channel: lo spettacolo unico di Ilary Blasi in bikini ???????? - dea_channel : lo spettacolo unico di Ilary Blasi in bikini ???????? - Mediagol : #VIDEO #IlaryBlasi, #ladyTottisupersexy: la showgirl si filma in spiaggia così -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi Ilary Blasi in costume: la ripresa dall’alto incanta i follower SoloGossip.it Un capitano, serie tv su Totti/ Castellitto jr sarà il 10 della Roma, Ilary Blasi…

Un capitano, la serie tv dedicata a Francesco Totti, arriverà nell’autunno del 2020: Castellitto Jr sarà il numero 10 della Roma mentre Ilary Blasi… Le riprese di “Un capitano”, la serie tv in sei ...

Ilary Blasi in costume: la ripresa dall’alto incanta i follower

Incantevole come sempre: Ilary Blasi ha infiammato i social questa mattina con un buongiorno davvero unico in costume! Date un’occhiata alla ripresa della famosa conduttrice… Un buongiorno incantevole ...

Un capitano, la serie tv dedicata a Francesco Totti, arriverà nell’autunno del 2020: Castellitto Jr sarà il numero 10 della Roma mentre Ilary Blasi… Le riprese di “Un capitano”, la serie tv in sei ...Incantevole come sempre: Ilary Blasi ha infiammato i social questa mattina con un buongiorno davvero unico in costume! Date un’occhiata alla ripresa della famosa conduttrice… Un buongiorno incantevole ...