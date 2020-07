Il Venezuela (allo sbando) è rimasto senza benzina (Di sabato 18 luglio 2020) La crisi economica del Venezuela sembra non conoscere limiti ed ha coinvolto il settore petrolifero, che in passato era un asset privilegiato del Paese. La produzione di greggio è calata, nel mese di giugno, ad appena 400mila barili al giorno, una battuta d’arresto che la riporta ai livelli del 1934. A riferirlo è stata l’Organizzazione … Il Venezuela (allo sbando) è rimasto senza benzina InsideOver. Leggi su it.insideover

