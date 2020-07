Il Vaticano pubblica il manuale dell'esorcismo per riconoscere il demonio (Di sabato 18 luglio 2020) Quali sono le preghiere di liberazione, la differenza tra possessione e vessazione, come si distinguono gli eventi naturali da quelli preternaturali: sono alcune delle questioni affrontate in un manuale per gli esorcisti in uscita in questi giorni nelle librerie (“Linee guida per il ministero dell’esorcismo”, a cura dell’Associazione internazionale esorcisti, edizioni Messaggero di Padova).L’obiettivo è quello di evitare il ‘fai da te’ seguendo “prassi o metodi non corrispondenti alle norme con le quali la Chiesa regola il ministero dell’esorcistato. L’esorcista - si spiega nell’introduzione - non può procedere a proprio arbitrio, dal momento che opera nel quadro di una missione ufficiale che lo rende in ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Il Vaticano pubblica il manuale dell'esorcismo per riconoscere il demonio - Mintauros1 : RT @HuffPostItalia: Il Vaticano pubblica il manuale dell'esorcismo per riconoscere il demonio - HuffPostItalia : Il Vaticano pubblica il manuale dell'esorcismo per riconoscere il demonio - ottovanz : RT @vatican_it: Lotta alla Pedofilia, il Vaticano pubblica un manuale per i vescovi. “Le denunce anonime non verranno più scartate” https:/… - salvoialuna : RT @vaticannews_it: #16luglio La Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF) pubblica un “manuale di istruzioni” per guidare, passo dopo… -