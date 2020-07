Il Sassuolo domina e spreca, il Cagliari la pareggia con l’uomo in meno: 1-1 alla Sardegna Arena (Di sabato 18 luglio 2020) Il pari tra Cagliari e Sassuolo molto probabilmente spegne i sogni europei dei neroverdi che rimangono così a -5 dal Milan che con il Bologna ha l'occasione di portarsi a più otto. Gli uomini di De Zerbi vanno avanti nel primo tempo con Caputo, ma nel secondo tempo, in dieci, il Cagliari pareggia con la rete di Joao Pedro.Primo tempocaption id="attachment 993951" align="alignnone" width="300" Cagliari - Sassuolo (Getty Images)/captionNel primo tempo il Sassuolo mostra una superiorità evidente sul Cagliari di Zenga. La squadra di De Zerbi gestisce il possesso del pallone mentre i padroni di casa attendono nella propria metà campo. Al 12esimo minuto i neroverdi passano in vantaggio grazie alla rete del solito ... Leggi su itasportpress

Neroverdi avanti dopo appena 12' col 18° centro stagionale del proprio bomber, raggiunto nella classifica marcatori dal brasiliano, che pareggia per i rossoblù al 63', 15' dopo l'espulsione di Carboni ...

