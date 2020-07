Il ritorno del principe Filippo alle nozze segrete di Beatrice di York (Di sabato 18 luglio 2020) Il principe Filippo torna a farsi vedere in pubblico, sorridente e d’ottimo umore. Il marito della regina, 99 anni da poco, ha partecipato al royal wedding della nipote Beatrice di York, al fianco della regina e di altre 30 «selezionatissime» persone. Il duca di Edimburgo è stato fotografato in macchina, mentre lascia il castello di Windsor per dirigersi verso la Royal Chapel of All Saints, nei giardini del Royal Lodge, casa di Andrea di York e della ex moglie Sarah Ferguson. Leggi su vanityfair

chetempochefa : «Rai3 è la mia rete, sono molto contento di tornare e di trovare l'entusiasmo del direttore Di Mare. Costruiremo co… - lucianonobili : Alla prima di #Rigoletto alla presenza del Presidente #Mattarella al Circo Massimo nella regia di… - WeCinema : Week end al cinema: ‘Famosa’ è il film debutto di Alessandra Mortelliti. 'Shooting the Mafia' regala un ritratto de… - GabrieleMarroni : RT @GagliardoneS: Con l'ingresso INDISCRIMINATO di clandestini infetti hanno provocato consapevolmente il ritorno del contagio in Italia. - PaoloScorpio : RT @GagliardoneS: Con l'ingresso INDISCRIMINATO di clandestini infetti hanno provocato consapevolmente il ritorno del contagio in Italia. -

Ultime Notizie dalla rete : ritorno del Visirun - Il Ritorno Del Traffico Commerciale - Aziende - Quattroruote.it Quattroruote Il Covid non cancella la voglia d’estate

Protagonisti assoluti di stasera sono i Bud Spencer Blues Explosion, duo romano di alternative rock blues formato da Adriano Viterbini e CesarePetulicchio: per loro si tratta di un atteso ritorno dopo ...

Il ritorno del principe Filippo alle nozze segrete di Beatrice di York

Il principe Filippo torna a farsi vedere in pubblico, sorridente e d’ottimo umore. Il marito della regina, 99 anni da poco, ha partecipato al royal wedding della nipote Beatrice di York, al fianco del ...

Protagonisti assoluti di stasera sono i Bud Spencer Blues Explosion, duo romano di alternative rock blues formato da Adriano Viterbini e CesarePetulicchio: per loro si tratta di un atteso ritorno dopo ...Il principe Filippo torna a farsi vedere in pubblico, sorridente e d’ottimo umore. Il marito della regina, 99 anni da poco, ha partecipato al royal wedding della nipote Beatrice di York, al fianco del ...