Il principe Harry non trova lavoro… neanche da McDonald’s! (Di sabato 18 luglio 2020) Gli Stati Uniti sono stati per tanti una terra di opportunità ma per il principe Harry non è così: pare sia in crisi… occupazionale. Difficile per quasi tutti trovare il proprio posto nel mondo, ma la faccenda si fa ancora più complicata se si è un principe, figlio di una madre compianta e adorata da … L'articolo Il principe Harry non trova lavoro… neanche da McDonald’s! proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

