Il presidente Mattarella nomina Sami Modiano Cavaliere di Gran Croce (Di sabato 18 luglio 2020) Sami Modiano nominato Cavaliere di Gran Croce dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. ROMA – Sami Modiano nominato Cavaliere di Gran Croce dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La decisione è stata comunicata con una nota dal Quirinale nel giorno del 90esimo compleanno di uno dei testimoni diretti degli orrori di Auschwitz. Sami Modiano: “Se mi guardo intorn vedo fratellanza” Ai microfoni di La Repubblica Sami Modiano ha raccontato di aver vissuto l’emergenza coronavirus a Ostia: “Se ... Leggi su newsmondo

Sergio Mattarella ha nominato Sami Modiano, testimone diretto degli orrori di Auschwitz, Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica. In occasione del suo 90esimo compleanno, che ...