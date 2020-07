Il passato non sia un culto “necrofilo”. Combattiamo gli antirazzisti sul loro stesso terreno (Di sabato 18 luglio 2020) Roma, 18 lug – In ogni Stato, nazione, popolo, cultura, esiste una pluralità di memorie, spesso in lotta tra loro, specie se i processi genealogici che hanno dato vita a questi ‘complessi’ storici sono stati particolarmente travagliati e conflittuali. Per cui, pur in presenza, solitamente, di una memoria egemone, non è difficile accorgersi della presenza di altre memorie, minoritarie, carsiche, a volte ostracizzate, e così via. Quello che sta accadendo oggi col Black lives matter è l’ennesimo episodio di questa lotta tra memorie. Le “memorie” secondo Giorgio Locchi Proprio l’attuale contesto può rappresentare un’ottima occasione per riscrivere il passato, ma ovviamente in senso completamente differente da quello auspicato dai manifestanti del Black lives matter. Per far ... Leggi su ilprimatonazionale

Quindi se al giorno di oggi ci troviamo a dover fare di nuovo i conti con queste realtà dobbiamo solo ringraziare le forze dell’ordine che ci hanno lasciato allo sbaraglio, non effettuando controlli ...

Come detto Cengiz Under nelle scorse settimane sembrava essere ad un passo dal Napoli. L’attaccante turco ormai è praticamente ai margini della rosa di Fonseca, che non lo ha mai impiegato nelle ...

