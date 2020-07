Il nuovo manga di Yaro Abe arriva in Italia (Di sabato 18 luglio 2020) Il manga di Yaro Abe “La taverna di mezzanotte” arriva in Italia: dall’opera è stata tratta la fortunata serie tv targata Netflix “Midnight Diner: Tokyo Stories” Si intitola La taverna di mezzanotte il nuovo titolo della linea Aiken, il manga di BAO in libreria dal 16 luglio. L’autore, Yaro Abe, ha lavorato per oltre venti anni come direttore di un’agenzia pubblicitaria, fino al suo debutto… L'articolo Il nuovo manga di Yaro Abe arriva in Italia Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

_17_The8 : @lamiumin DIO DEL MONDO, PORTATORE DI NUOVO, MI RICORDA TANTISSIMO UNO DEI MIEI MANGA PREFERITI!!! - vanshew : RT @vanshew: Nuovo gruppo Telegram per appassionati di gaming/anime/manga. Creato da poco, cerchiamo gente che ha voglia di rimanere e maga… - artisyouu : RT @vanshew: Nuovo gruppo Telegram per appassionati di gaming/anime/manga. Creato da poco, cerchiamo gente che ha voglia di rimanere e maga… - vanshew : Nuovo gruppo Telegram per appassionati di gaming/anime/manga. Creato da poco, cerchiamo gente che ha voglia di rima… - nihonara : GIVEN - TRAILER E THEME SONG DEL NUOVO FILM Given, manga nato nel 2013 per mano di Natsuki Kizu e giunto attualment… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo manga Strange è il nuovo manga fuori per BAO Publishing Diregiovani One Piece: nuova edizione per il manga, data di uscita del volume 97 e dell’artbook Tiger Color Walk 9

Il numero doppio 33-34 della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha ha annunciato alcune novità sulla serie manga One Piece di Eiichiro Oda, vediamole insieme. Si parte con la data di uscita del volum ...

Star Comics: quattro nuovi manga in arrivo tra novembre e dicembre!

Poche ore fa, il giornalista Geoff Keighley ha avuto occasione di testare con mano il pad di PlayStation 5, dando il suo feedback sulle nuove funzionalità L'articolo PlayStation 5, le prime ...

Il numero doppio 33-34 della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha ha annunciato alcune novità sulla serie manga One Piece di Eiichiro Oda, vediamole insieme. Si parte con la data di uscita del volum ...Poche ore fa, il giornalista Geoff Keighley ha avuto occasione di testare con mano il pad di PlayStation 5, dando il suo feedback sulle nuove funzionalità L'articolo PlayStation 5, le prime ...