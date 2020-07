Il muro dei nordici allarma Conte: “Così è a rischio l’Unione europea”. (Di sabato 18 luglio 2020) Se l’ultima parola deve sempre spettare ai singoli Stati, con un potere di veto in grado di bloccare ogni progetto della Commissione Ue, le istituzioni europee non avrebbero più ragione di esistere. E’ questa logica stringente che già nel pomeriggio fa battere i pugni sul tavolo a Giuseppe Conte davanti agli altri 26 capi di governo, in un Consiglio Europeo paralizzato anche oggi dai diktat dell’Olanda e degli altri paesi nordici, i cosiddetti “frugali”, sul Recovery Fund. Un muro che … Continua L'articolo Il muro dei nordici allarma Conte: “Così è a rischio l’Unione europea”. proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

CtzMaurizio : RT @CtzMaurizio: @FabbioSabatini Quindi se ad Ostia esiste un lungo muro e nn un lungo mare la colpa nn è delle collusioni dei balneari con… - alkhimiyah : RT @laura_maffi: Muro olandese, i “frugali” si allontanano ma arriva l’attacco di Polonia e Ungheria. 14 ore ininterrotte di trattative,l’a… - Cri10872801 : RT @laura_maffi: Muro olandese, i “frugali” si allontanano ma arriva l’attacco di Polonia e Ungheria. 14 ore ininterrotte di trattative,l’a… - geomsalvatores2 : RT @laura_maffi: Muro olandese, i “frugali” si allontanano ma arriva l’attacco di Polonia e Ungheria. 14 ore ininterrotte di trattative,l’a… - Giancar70336148 : RT @laura_maffi: Muro olandese, i “frugali” si allontanano ma arriva l’attacco di Polonia e Ungheria. 14 ore ininterrotte di trattative,l’a… -

Ultime Notizie dalla rete : muro dei Atletica, Jacobs sfida Tortu e il muro dei 10" la Repubblica La notte in cui si aprì la cella di Montanelli condannato a morte

Caro Aldo, qualche giorno fa lei ha accennato alla prigionia di Indro Montanelli a San Vittore. Non sapevo che Montanelli avesse fatto la Resistenza. Ci può dire com’è andata? Sandro Guerra Milano Car ...

IN EVIDENZA

Ieri, venerdì 17 luglio, è stata approvata in giunta la delibera che prevede l’installazione nel territorio di Porto Sant’Elpidio di Case dell’Acqua: distributori automatici di acqua potabile liscia e ...

Caro Aldo, qualche giorno fa lei ha accennato alla prigionia di Indro Montanelli a San Vittore. Non sapevo che Montanelli avesse fatto la Resistenza. Ci può dire com’è andata? Sandro Guerra Milano Car ...Ieri, venerdì 17 luglio, è stata approvata in giunta la delibera che prevede l’installazione nel territorio di Porto Sant’Elpidio di Case dell’Acqua: distributori automatici di acqua potabile liscia e ...