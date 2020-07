Il mistero di Mario Paciolla, l’italiano morto in Colombia: i tagli sui polsi e i dubbi dei familiari (Di sabato 18 luglio 2020) Mario Paciolla è stato trovato morto due giorni fa nella sua casa in Colombia, Paese in cui si trovava per lavorare come collaboratore dell’Onu. Aveva 33 anni, una laurea in Relazioni internazionali, e questa era la sua prima missione internazionale con le Nazioni Unite. La sua morte ha subito destato sospetti: inizialmente si era ipotizzato il suicidio, poi le autorità hanno cominciato a indagare per omicidio. Nell’ultimo periodo era pieno di timori e inquietudini: a riferirlo è la madre del ragazzo, Anna Motta. Il 20 luglio sarebbe rientrato in Italia, aveva già comprato il biglietto aereo. «Mi sento sporco – le aveva confidato – ho voglia di lavarmi nel mare di Napoli». E, invece, mercoledì lo hanno trovato morto a casa con ... Leggi su open.online

