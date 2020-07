Il Maggiore Antonio De Lise è un cittadino di Giugliano (Di sabato 18 luglio 2020) Il Maggiore Antonio De Lise è un cittadino di Giugliano. Il commissario prefettizio Umberto Cimmino ha conferito la cittadinanza onoraria all’ex Capitano dei Carabinieri della Compagnia di Giugliano dal 2015 al settembre 2018. La cerimonia di consegna della pergamena si è svolta nei giardini del I circolo didattico di piazza Gramsci. Tantissimi i cittadini che … L'articolo Il Maggiore Antonio De Lise è un cittadino di Giugliano Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

antonio_78_ : RT @maybe_viola: Ho avuto la fortuna di avere un fratello maggiore. ?? - GrumoNevanoNews : Il maggiore Antonio De Lise diventa Cittadino Onorario di Giugliano. Domani 18 luglio la cerimonia ufficiale - veniceclassic : #OnAir Sonata per due flauti in sol Maggiore No.12 Op.2 by Pietro Antonio Locatelli (1695-1764) -> Listen live:… - veniceclassic : #OnAir 'Il giorno onomastico' - Sinfonia in re Maggiore by Antonio Salieri (1750-1825) -> Listen live:… - MinaA8I96793095 : @Luca_Mussati @valy_s @CesareOrtis @AndFranchini @Grand_Battery @_kuball_ @antonio_bordin @evavola @LucaSucci… -

Ultime Notizie dalla rete : Maggiore Antonio Il Maggiore Antonio De Lise è un cittadino di Giugliano Teleclubitalia.it Udc con Parcaroli «per uno slancio diverso

Il motivo della scelta dell’Udc di schierarsi con il centrodestra, la illustra subito il segretario cittadino Paolo Cotognini: «Siamo qui oggi perché la nostra amata Macerata aveva bisogno di volare a ...

F1, GP Ungheria 2020, analisi qualifiche. Mercedes onnipotente, la Ferrari sogna il podio

Le qualifiche del Gran Premio di Ungheria 2020 sono andate in archivio. La pole position è stata realizzata da Lewis Hamilton, il quale ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas. Sono arriva ...

Il motivo della scelta dell’Udc di schierarsi con il centrodestra, la illustra subito il segretario cittadino Paolo Cotognini: «Siamo qui oggi perché la nostra amata Macerata aveva bisogno di volare a ...Le qualifiche del Gran Premio di Ungheria 2020 sono andate in archivio. La pole position è stata realizzata da Lewis Hamilton, il quale ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas. Sono arriva ...