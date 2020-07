Il Liverpool si fa avanti per Osimhen. Il Lille cerca di convincerlo che accettare sarebbe un azzardo (Di sabato 18 luglio 2020) Il passaggio di Victor Osimhen al Napoli è sempre più complicato dopo che l’attaccante nigeriano ha cambiato agenti per affidarsi a William D’Avila. La scelta è stata fatta soprattutto per coltivare la pista inglese della Premier. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che dall’Inghilterra sono arrivate due offerte, dal Manchester United e soprattutto dal Liverpool. “Lui ha sempre preferito la Premier League e due offerte nelle ultime ore sono arrivate, dal Manchester United e soprattutto dal Liverpool che è pronto a superare i 4 milioni bonus compresi proposti dal Napoli. Un ingaggio più alto per Osimhen darebbe diritto anche a commissioni più ricche per il suo nuovo procuratore. Klopp lo considera un’alternativa importante al tridente composto da ... Leggi su ilnapolista

