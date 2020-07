Il Leeds torna in Premier League. Viaggio nella storia: dal devastante incendio agli anni d’oro fino alla rinascita con Bielsa e l’italiano Radrizzani [FOTOGALLERY] (Di sabato 18 luglio 2020) Quando si dice una nobile decaduta. Il Leeds United incarna perfettamente questo concetto. Sembra un po’ il cammino di Dante ne ‘La Divina Commedia’. L’Inferno, poi il Purgatorio, infine il Paradiso. Hanno dovuto attendere sedici lunghissimi anni i tifosi dei ‘Whites’ per rivedere le stelle, la Premier League. Precipitati negli abissi più profondi del calcio inglese, ora il ‘Maledetto United’ è tornato ed ha intenzione di rimanere a lungo nel calcio che conta. Era l’8 maggio 2004 quando i Whites retrocedevano nell’allora First Division (che sarebbe poi diventata Championship), pareggiando in casa 3-3 contro il Charlton alla penultima giornata. Una squadra indebitata, ma che aveva saputo raggiungere traguardi ... Leggi su calcioweb.eu

jklmrk : RT @statutos__: già son tornati in TL i video dei discorsi filosofici e socialisti di bielsa vincendo 0 mentre prende lo stipendio a 6 cifr… - matteodessilani : RT @statutos__: già son tornati in TL i video dei discorsi filosofici e socialisti di bielsa vincendo 0 mentre prende lo stipendio a 6 cifr… - Valeninhoo : RT @statutos__: già son tornati in TL i video dei discorsi filosofici e socialisti di bielsa vincendo 0 mentre prende lo stipendio a 6 cifr… - caricarti : RT @statutos__: già son tornati in TL i video dei discorsi filosofici e socialisti di bielsa vincendo 0 mentre prende lo stipendio a 6 cifr… - statutos__ : già son tornati in TL i video dei discorsi filosofici e socialisti di bielsa vincendo 0 mentre prende lo stipendio… -