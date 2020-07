Il Leeds è di nuovo in Premier League dopo 16 anni grazie a Marcelo Bielsa... e all'Italia (Di sabato 18 luglio 2020) Strana la vita per il Leeds United. Quasi una nobile del calcio inglese che, arrivata all'apice della sua storia con la semifinale di Champions League nella stagione 1999-2000 (e il tandem d'attacco Harry Kewell-Mark Viduka), è poi crollata vertiginosamente rischiando anche di sparire dalla mappa del calcio britannico. Ma d'ora in poi, dalle parti di Elland Road, la data del 17 luglio verrà cerchiata in rosso: da ieri, dopo 16 lunghi anni di Championship - la Serie B inglese -, il Leeds è... Leggi su 90min

repubblica : Inghilterra, il trionfo di Bielsa: Leeds United torna in Premier dopo 16 anni - Eurosport_IT : Campione del mondo nel 1966 e d'Inghilterra con il leggendario Leeds nel 1969, a 85 anni ci lascia Jack Charlton ?? - francyfanelli : RT @BritishFootball: ???????? Ecco l’accoglienza dei giocatori del Leeds a Bielsa oggi in allenamento. E lui felice come un bimbo appena entr… - Malabrocca : Marcelo Bielsa in Premier League. Non c’è niente da aspettare con più entusiasmo di questo nella stagione calcistica 2020-21 #leeds - oscarvalle1984 : RT @BritishFootball: Due stagioni intensissime, passate dallo scandalo Spygate alla sconfitta nei playoff, ma conclusasi con la meritatissi… -