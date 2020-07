Il governo censura Il Tempo sul Castelli show. L'ordine dei giornalisti tacerà? (Di sabato 18 luglio 2020) Questo sottosegretario non ha nulla da fare e anziché invitare il suo viceministro Laura Castelli a non dire sciocchezze in televisione contro i ristoratori, preferisce attaccare Il Tempo, sparando un'autentica menzogna. Carlo Sibilia, specialista in spericolati infortuni, accusa invece la nostra testata di aver diffuso una notizia falsa. Che invece è assolutamente vera, perché la Castelli ha invitato i ristoratori a cambiare mestiere. Probabilmente lo deve fare anche Sibilia. Parlate di fake news di fronte a una dichiarazione che hanno ascoltato tutti è davvero stravagante. Il nostro direttore Franco Bechis era in diretta con la Castelli a Tg2 post e ha ascoltato con le sue orecchie quel che tutti hanno sentito. E lo ha scritto su Il Tempo - unico giornale a farlo ... Leggi su iltempo

Questo sottosegretario non ha nulla da fare e anziché invitare il suo viceministro Laura Castelli a non dire sciocchezze in televisione contro i ristoratori, preferisce attaccare Il Tempo, sparando un ...

