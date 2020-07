Il folle mondo degli imbranati del rock (Di sabato 18 luglio 2020) «Dovremmo cambiare il nome in Spinal Tap». Lo scorso 19 maggio Roger Waters ha sorpreso tutti i fan dei Pink Floyd con questa dichiarazione un po’ paradossale in cui suggeriva, stante la continua ruggine che esiste tra lui e David Gilmour, di cambiare il nome di una delle più celebrate formazioni della storia del rock in quella della band-parodia nata da un film di culto del 1984. Il vecchio Roger si lamenta del fatto che l’ex compagno ed ex amico … Continua L'articolo Il folle mondo degli imbranati del rock proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Keanu Reeves è un personaggio cult per gli amanti del cinema d'azione tornato in auge negli ultimi anni grazie alla folle trilogia in cui interpreta il killer John Wick. Era quindi solo questione di ...

Le forze di entrambe le fazioni sono dispiegate. Ognuno ha chiari i propri obiettivi. Con Kaido da una parte e Rufy dall'altra, Eiichiro Oda sta per portare ONE PIECE in una nuova era. E la sua destin ...

