Il (difficile) consiglio europeo: Conte, "abbiamo ancora da lavorare" VIDEO In ballo il Recovery fund per l'uscita dalla crisi economica causata dal corona virus Per l'Italia il consiglio europeo che si è aperto ieri costituisce una strada in salita. Austria e (soprattutto) Olanda, con altri Paesi definiti frugali, non vogliono saperne del Recovery fund, dell'aiuto in sede Ue finalizzato all'uscita dalla crisi per corona virus. Il francese Michel aveca presentato nella giornata una proposta per superare l'impasse, nella notte il nostro presidente del consiglio ha comunicato di avere una sua proposta. E ha detto: abbiamo ancora da lavorare".

Ultime Notizie dalla rete : difficile consiglio Il (difficile) consiglio europeo: Conte, "abbiamo ancora da lavorare" VIDEO Noi Notizie Perché il Consiglio europeo che inizia oggi è così importante

Si prevedono due giorni di trattative non facili in cui si discuteranno i dettagli tecnici e politici del recovery fund. A mediare le istanze tra paesi “frugali” e il fronte italiano c'è una proposta ...

Ue: fonti, fase di stallo sulla governance del fondo di ripresa

Bruxelles, 17 lug 23:48 - (Agenzia Nova) - Al Consiglio europeo attualmente in corso “siamo in un momento difficile del negoziato” sul fondo di ripresa e c’è una fase di stallo “sulla questione della ...

