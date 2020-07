Il coronavirus era solo un’influenza? No, è 10 volte più letale (Di sabato 18 luglio 2020) Il coronavirus era solo un’influenza? A rispondere a questa domanda è un’analisi dell’Ispi, secondo cui il Covid-19 era ed è ben più grave rispetto a una semplice influenza. Le differenze fra coronavirus, influenza e raffreddore Si crede erroneamente che il coronavirus sia uguale ad un'influenza stagionale o ad un raffreddore. Ma ci sono delle differenze. Per molti mesi sono state formulate solamente delle ipotesi in merito alla letalità del virus, ma in base a quanto emerso dalla nuova analisi sembra che la mortalità del coronavirus in Europa occidentale sia circa dell’1% nelle persone infette (quindi non del 2 o 3%, come si era ipotizzato inizialmente). Si tratta dunque di una percentuale ben ... Leggi su blogo

reportrai3 : Dopo una vacanza fuori regione, l’assessore alla Sanità altoatesina Thomas Widmann ha contratto il coronavirus. Era… - disinformatico : Sbaglio o questo presidente degli Stati Uniti aveva detto che il coronavirus era una bufala? Ci sono voluti 134.00… - masechi : Primo voto importante nell'era della pandemia. Per vincere non basta il coronavirus. - MastroCecco1 : Era troppo facile prevederlo... ma chi lo sosteneva a marzo era ciarlatano... #coronavirus - PsiBologna : @trecastoldi Certo, ovviamente condividiamo Ma il senso del tweet era generalizzato a tutte le categorie profession… -