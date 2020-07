Il cielo sopra Lisbona, la città che si ascolta senza guardare (Di sabato 18 luglio 2020) Ogni sabato, Linkiesta Europea vi porta alla scoperta dei migliori film ambientati nelle capitali d’Europa. È il 1994 quando gli angeli di Wim Wenders sostano alle porte dell’Atlantico. Fellini è venuto a mancare da un anno e il cinema celebra cent’anni di vita. In “Lisbon Story” si parla anche di questo. Oltre che della città. Paulo Branco, produttore portoghese, aveva pensato a un documentario. Doveva mostrare al mondo la bellezza della città, quell’anno capitale europea della cultura. Ma il film di Wenders racconta l’impossibilità di girare un reportage. Una finzione in forma di realtà. L’oggetto più lontano dallo spot turistico. Nel suo sottrarsi alla celebrazione, “Lisbon Story” si libera delle costrizioni del caso. Limpida e pastello, Lisbona si offre allo ... Leggi su linkiesta

Ultime Notizie dalla rete : cielo sopra Il cielo sopra Lisbona, la città che si ascolta senza guardare Linkiesta.it Albino ricorda i suoi morti con 150 sedie vuote in cielo

Albino (Bergamo), 18 luglio 2020 - Centocinquanta sedie verdi sospese sopra la via principale di Albino, la centrale via Mazzini, per ricordare i morti provocati dal Coronavirus e tutti i defunti del ...

La stella cometa Neowise appare nei cieli sardi

Ore 4 del mattino, nel cielo stellato sopra Calasetta (paese sull'isola di Sant'Antioco) ecco apparire la cometa Neowise. Attesa dagli appassionati e ovviamente dagli studiosi, questa stupenda cometa ...

