Il bollettino del Coronavirus in Italia oggi: i dati del 18 luglio (Di sabato 18 luglio 2020) I dati del bollettino sul Coronavirus in Italia oggi: 249 casi, 14 morti e 323 guariti: i casi rispetto a ieri sono in risalita, con 15 contagi in più. Anche i decessi sono in rialzo: oggi 14 mentre ieri erano fermi a 11. Il bollettino del Coronavirus in Italia oggi: i dati del 18 luglio L'articolo Il bollettino del Coronavirus in Italia oggi: i dati del 18 luglio proviene da nextQuotidiano. Leggi su nextquotidiano

