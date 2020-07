Icardi, nostalgia dell’Inter? L’argentino imita Gagliardini e “spara” sul palo a porta vuota [VIDEO] (Di sabato 18 luglio 2020) nostalgia dell’Inter? Difficile. Ma Mauro Icardi ha deciso di imitare i suoi ex compagni. Nel corso dell’amichevole del Paris Saint Germain contro il Waasland-Beveren, terminata 7-0, l’attaccante francese si è reso protagonista di un gesto visto a San Siro di recente. Ha fallito una clamorosa occasione “sparando” a porta vuota sul palo a pochi passi dalla linea. Un gesto già visto fare da Gagliardini in Inter-Sassuolo di qualche mese fa e che tante reazioni ha suscitato. Per la cronaca, Icardi un gol lo ha realizzato lo stesso. Ma se la sua freddezza davanti è cambiata (in negativo) l’Atalanta può stare un po’ più tranquilla in vista della Champions… In basso il ... Leggi su calcioweb.eu

