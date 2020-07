I vostri ristoranti sono vuoti? Tranquilli, la 5 Stelle Castelli ha la soluzione: cambiate lavoro (Video) (Di sabato 18 luglio 2020) Roma, 18 lug – E’ bufera sulle frasi pronunciate da Laura Castelli, viceministro 5 Stelle dell’Economia. “I ristoratori non ce fa fanno? Cambino lavoro”. Questa la sintesi un po’ brutale di quanto pronunciato dalla grillina ieri sera al Tg2 Post. Per dovere di cronaca riportiamo fedelmente il passaggio incriminato: “Le persone hanno cambiato abitudine e bisogna aiutare gli imprenditori creativi a muoversi sui nuovi business. Se una persona non si siede più al ristorante bisogna aiutare l’imprenditore a fare magari un’altra attività, a non perdere l’occupazione, va sostenuto magari nella sua creatività”. I toni sono più sfumati, ma il senso appare chiaro: le persone non vanno più al ristorante a causa ... Leggi su ilprimatonazionale

Nicoladesilla : Cari amici #imprenditori se non avete commesse, se nei vostri negozi o ristoranti non arrivano più i clienti, la vi… - Franc_Pon : @Storace @RobertoFoglio63 La prossima volta che viene in uno dei vostri ristoranti, sputatele nel piatto. ???? - CogesaSpA : La nostra #sanificazione anti #Coronavirus #certificata e #professionale è perfetta per #bar #locali #ristoranti se… - albatortorici : @coopi vorrei proporre le mie opere dedicate alla cucina per abbellire i vostri ristoranti e respirare un po' di Arte! - Tonino17071956 : @Confumale @magicadespell78 Ci mancava il ristoratore/albergatore amico della 'signora'. Il Perry Mason dei poveri.… -

Ultime Notizie dalla rete : vostri ristoranti I vostri ristoranti sono vuoti? Tranquilli, la 5 Stelle Castelli ha la soluzione: cambiate lavoro (Video) Il Primato Nazionale Syrah, il ristorante di Tenuta Buonamico tra i top dell'estate

C'è un ristorante che sta facendo parlare di se per qualità della proposta e spendibilità, oltre che per l'essere ospitato nella stupenda struttura della cantina e resort di Tenuta del Buonamico, tra ...

IVG Awards, oltre 1000 voti in 10 giorni: ecco la prima classifica

Savona. Primo appuntamento con la classifica degli IVG Awards, l’iniziativa de Il Vostro Giornale che vede come protagonisti i lettori. Siete proprio voi infatti a scegliere con il vostro voto i migli ...

C'è un ristorante che sta facendo parlare di se per qualità della proposta e spendibilità, oltre che per l'essere ospitato nella stupenda struttura della cantina e resort di Tenuta del Buonamico, tra ...Savona. Primo appuntamento con la classifica degli IVG Awards, l’iniziativa de Il Vostro Giornale che vede come protagonisti i lettori. Siete proprio voi infatti a scegliere con il vostro voto i migli ...