I tifosi del Psg ammassati sugli spalti senza mascherina, in Francia è polemica (Di sabato 18 luglio 2020) Ieri al Parco dei Principi i tifosi erano presenti per assistere all’amichevole Psg-Baveren. Prima della gara gli ultrà hanno rispettato il distanziamento e le misure di protezione contro il virus, ma durante la partita qualcosa è cambiato. Lo racconta la Gazzetta dello Sport nella sua edizione online. Si sono visti assembramenti sugli spalti, nonostante i divieti. Inutili i richiami dello speaker, ripetuti più volte, a mantenere le distanze. “D’altronde, ha spiegato poi qualche tifoso all’uscita, scandire cori per tutta la gara non è poi così facile con una mascherina sulla bocca. Gli ultrà si sono ammassati esibendo le sciarpe del club, dopo aver esposto uno striscione di ringraziamento al personale ospedaliero della capitale. Il tutto ... Leggi su ilnapolista

