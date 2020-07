I Temporali ed il Caldo d’Estate. Meteo Aeronautica 30 giorni (Di sabato 18 luglio 2020) Il bollettino Meteo con validità 30 giorni diffuso dell’Aeronautica Militare schematizza la linea di tendenza ad un mese, prospettando una normalità climatica che negli ultimi anni era divenuta assai rara. Ciò viene prospettato nel suo insieme previsionale, poi i dettagli giornalieri avranno periodi più complessi di ciò che appare in uno schema come questo. Siamo in una stagione estiva abbastanza in linea con la norma, ma per Agosto si potrebbe riaccendere l’anomalia climatica soprattutto nelle regioni del Nord Italia, con precipitazioni sotto la media e temperature anche elevate. Ed ecco quindi che ci sarà il Caldo estivo, forse superiore alla media, quello tanto annunciato dai modelli matematici con tracce previsionali a lungo termine. Il Centro ed il Sud, ... Leggi su meteogiornale

