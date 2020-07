"I ristoratori cambino lavoro? Cominci lei a pagare i debiti". L'Ira dello chef Vissani travolge la grillina Castelli (Di sabato 18 luglio 2020) La grillina Laura Castelli, che di fronte alla crisi economica ha risposta ai ristoratori con un semplice "cambiate lavoro", ha scatenato l'ira dello chef Gianfranco Vissani: "Dovrebbe cambiare mestiere lei, - ha tuonato all'Adnkronos - perché non è all'altezza di giudicare! Si dovrebbe vergognare di quello che ha detto. Dovrebbe cambiare mestiere lei, non i ristoratori che hanno il 13 pe cento del Pil". E ancora, senza mezzi termini il cuoco che ormai è un noto volto tv: "Lei prende lo stipendio dallo Stato, o bene o male che faccia. Dovrebbero Cominciare a pagare i debiti che lo Stato ha, con me ad esempio, che non sono stati mai saldati da vent'anni". Ma ... Leggi su liberoquotidiano

