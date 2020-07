“I miei si incontrarono a Riccione nel ’69: aiutatemi a ritrovare mio padre che non ho mai conosciuto”. Dall’Olanda l’appello su Fb (Di sabato 18 luglio 2020) La storia di Sanny Biemans pubblicata su Facebook Una foto su pellicola datata 1969, una ragazza al mare a Riccione in bikini che sorride. E' l'immagine che accompagna il post di Sanny Biemans, che ha lanciato l'appello su Facebook per cercare il padre mai conosciuto. "Per favore aiutatemi a trovare mio padre Italo e condividete … Leggi su it.mashable

ManuSsn : RT @MashableItalia: “I miei si incontrarono a Riccione nel ’69: aiutatemi a ritrovare mio padre che non ho mai conosciuto”. Dall’Olanda l’a… - Cecife7 : RT @MashableItalia: “I miei si incontrarono a Riccione nel ’69: aiutatemi a ritrovare mio padre che non ho mai conosciuto”. Dall’Olanda l’a… - MashableItalia : “I miei si incontrarono a Riccione nel ’69: aiutatemi a ritrovare mio padre che non ho mai conosciuto”. Dall’Olanda… - SOTERDIPALMA : @b_b_babylon Dei miei amici lo incontrarono meno di un mese fa in piazza caste?? -

Ultime Notizie dalla rete : miei incontrarono “I miei si incontrarono a Riccione nel '69 | aiutatemi a ritrovare mio padre che non ho mai conosciuto” Dall'Olanda l'appello su Fb Zazoom Blog Minori. Nell’ambito di “Appuntamenti d’estate”, organizzato dal Comune di…

Minori. Nell’ambito di “Appuntamenti d’estate”, organizzato dal Comune di Minori, il 20 luglio 2020, presso il Largo Solaio Pastai, alle ore 20.20, si terrà la presentazione della nuova raccolta di po ...

Le dichiarazioni di Ciavy e Valeria dopo Temptation Island: Lui molto deluso e risentito lei più forte e consapevole

Valeria Liberati e Ciavy, Andrea Maliokapis si sono detti addio durante il falò di confronto della terza puntata di Temptation Island. Come sapete l’epilogo non è stato dei migliori ma a distanza di q ...

Minori. Nell’ambito di “Appuntamenti d’estate”, organizzato dal Comune di Minori, il 20 luglio 2020, presso il Largo Solaio Pastai, alle ore 20.20, si terrà la presentazione della nuova raccolta di po ...Valeria Liberati e Ciavy, Andrea Maliokapis si sono detti addio durante il falò di confronto della terza puntata di Temptation Island. Come sapete l’epilogo non è stato dei migliori ma a distanza di q ...