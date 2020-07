I medaglioni miracolosi di Martino di Tours, santo sociale (Di domenica 19 luglio 2020) Se c’è uno scrittore che più di tutti è responsabile della trita immagine scolastica di un medioevo «oscuro», questo è forse Gregorio di Tours, un aristocratico galloromano, divenuto vescovo di Tours nel 573, le cui tenebrose Historiae Francorum, esempio di storiografia etnica accesa da chiaroscuri drammatici e da violente coloriture, furono rielaborate in epoca romantica da storici-vati del popolo Franco come Thierry e Michelet e da pittori e incisori della storia nazionale francese come Alphonse de Neuville e Henriette de … Continua L'articolo I medaglioni miracolosi di Martino di Tours, santo sociale proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

