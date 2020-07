I gabbiani gli rubano il cibo per decenni. Il turista decide di vendicarsi – VIDEO (Di sabato 18 luglio 2020) Un turista si è vendicato di un gabbiano dopo anni e anni di furti di cibo. Il protagonista è Steve Holland, che ha deciso di riprendere lo “scherzo” ad uno dei gabbiani che per anni l’hanno tormentato, sottraendogli il cibo. “Mi sono recato sempre in vacanza in Cornovaglia negli ultimi 40 anni e i gabbiani … L'articolo I gabbiani gli rubano il cibo per decenni. Il turista decide di vendicarsi – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

lan0ttestellata : Alcune persone, tipo Fab, hanno i tacchini le galline e gli aerei. Io ho gabbiani e botti di capodanno anche nel be… - sipjezzy : @SirDistruggere Ma gli cacasse in testa uno stormo di gabbiani a quesri incivili! - Ermal_ne_shpirt : I pescherecci rientrano e i gabbiani gli corrono dietro ?? #Mare - Bene_Pierf : «“Mica varco l’oceano”, gli mormorò. Ma lo varcava, se lui sentiva affondarglisi nel cuore i becchi di tutti i gabb… - kvittoriak : @SuperFiammetta Ma come gli sbarchi fantasma non si possono controllare. Durante il #lockdown arrestavano pure i ga… -

Ultime Notizie dalla rete : gabbiani gli EX CAVA MOCCIA, FUMO GRIGIO E STORMI DI GABBIANI…È MISTERO Appia Polis Come una danzatrice balinese sopra la balaustra di San Pietro

Aveva gli occhi chiusi e respirava lentamente ... mentre la superficie del mare era scossa da onde sempre più alte. Le grida stridule dei gabbiani impauriti risuonavano acute sopra le nostre teste. Le ...

Sicilia occidentale: vacanze fuori rotta tra riserve naturali e spiagge d’oro

Solitaria. Fatta di lentezza, silenzio, calma. Lontana da folla e assembramenti. Sono le caratteristiche di questa estate, ma anche la promessa che molte spiagge siciliane fanno ai loro frequentatori.

Aveva gli occhi chiusi e respirava lentamente ... mentre la superficie del mare era scossa da onde sempre più alte. Le grida stridule dei gabbiani impauriti risuonavano acute sopra le nostre teste. Le ...Solitaria. Fatta di lentezza, silenzio, calma. Lontana da folla e assembramenti. Sono le caratteristiche di questa estate, ma anche la promessa che molte spiagge siciliane fanno ai loro frequentatori.