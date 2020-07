I fratelli Russo scelgono il cast per il film più costoso di Netflix (Di sabato 18 luglio 2020) Sarà diretto dai fratelli Russo il film più costoso fino ad oggi targato Netflix, con Chris Evans e Ryan Gosling come protagonisti. Stando a quanto riportato da Deadline, Ryan Gosling (presto sul set per un nuovo titolo) e Chris Evans (da poco protagonista di un bellissimo gesto) saranno i protagonisti del nuovo e già molto … L'articolo I fratelli Russo scelgono il cast per il film più costoso di Netflix proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

ParamountItalia : Meglio #RyanGosling o #ChrisEvans? ?? Meglio tutti e due insieme! ?? #TheGrayMan - RBcasting : 'The Gray Man': Chris Evans e Ryan Gosling per i fratelli Anthony e Joe Russo. Un film prodotto e distribuito da Ne… - sfiorata82 : RT @ciakmag: #RyanGosling e #ChrisEvans insieme per un nuovo film su #Netflix - arcafab : The Gray Man: Chris Evans e Ryan Gosling insieme nel film dei fratelli Russo - cinefilosit : #ChrisEvans e i Fratelli Russo insieme per il più grande film #Netflix -