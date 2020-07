"I dubbi di Cristiano Ronaldo su Pochettino, il retroscena" (Di sabato 18 luglio 2020) TORINO - Don Balòn , noto giornale sportivo spagnolo, sottolinea come la Juventus , per quanto vicina a conquistare il suo nono campionato consecutivo, non sia soddisfatta di Maurizio Sarri . Secondo ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : 'I dubbi di Cristiano Ronaldo su Pochettino, il retroscena': Don Balòn svela il pensiero di CR7 sull'ex tecnico del… - infoitsport : Cristiano Ronaldo non ha dubbi: continuerà la sua carriera alla Juventus. E ora punta i record - sportli26181512 : Juve, Ronaldo non ha dubbi sul futuro: Cristiano Ronaldo è carichissimo per questo finale di...… - Dalla_SerieA : Cristiano Ronaldo vuole tutto: trofei e primati. E resterà alla Juve - - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Cristiano Ronaldo non ha dubbi: continuerà la sua carriera alla Juventus. E ora punta i record -

Ultime Notizie dalla rete : dubbi Cristiano "I dubbi di Cristiano Ronaldo su Pochettino, il retroscena" Corriere dello Sport "I dubbi di Cristiano Ronaldo su Pochettino, il retroscena"

Il portoghese vede Pochettino come un buon allenatore ma privo di quel gene vincente di cui la Juventus ha bisogno. L'asso di Madeira sa che la sua carriera sta volgendo al termine e non vuole giocare ...

Londra, 16:12

"Tra i giocatori incontrati nel corso della mia carriera, Cristiano Ronaldo e' il giocatore piu' talentuoso che abbia mai visto. Penso che abbia cambiato un po' il suo modo di giocare, ma e' ancora di ...

Il portoghese vede Pochettino come un buon allenatore ma privo di quel gene vincente di cui la Juventus ha bisogno. L'asso di Madeira sa che la sua carriera sta volgendo al termine e non vuole giocare ..."Tra i giocatori incontrati nel corso della mia carriera, Cristiano Ronaldo e' il giocatore piu' talentuoso che abbia mai visto. Penso che abbia cambiato un po' il suo modo di giocare, ma e' ancora di ...