I BTS fanno “Musica di me**a”: il commento è virale e su Twitter #RADIO105IsOverParty è tendenza (Di sabato 18 luglio 2020) Rappresentano un fenomeno di portato globale. Sono i BTS, gruppo che viene incluso nel genere del K Pop ma che ha avuto un successo così universale che includerlo in un genere è riduttivo. Giusto per citare qualche numero, i “boy scout a prova di proiettile” hanno 32 milioni di iscritti al proprio canale, 27 milioni di follower su Instagram e il nuovo album ‘Map of the Soul: 7 – The Journey’ (l’ottavo in studio per il settetto) sta infrangendo tutti i record di vendita possibili ed immaginabili Così, durante lo Zoo di Radio 105, un commento dedicato al gruppo (e alla loro musica) è diventato presto virale. “Musica di me**a”, “Ragazzini coi capelli colorati tipo Power Rangers”, “Gusti di me**a”: e la boomerata è servita. che ... Leggi su nonsolo.tv

Ultime Notizie dalla rete : BTS fanno Lo Zoo di 105 offende i BTS: i fan della band si scatenano sui social Notizie Musica Ironizzano sui BTS in radio e sui social si scatenano le proteste dei fan della band K-Pop

Zoo di 105 “offende” i BTS, esplode la polemica: fan della band k-pop furiose, ecco cosa è successo

Ricordiamo che i Beatles hanno fatto solo dischi di merd*. Ed infatti sono 1,41 milioni di copie quelle vendute di Map of the Soul: 7, l’album della band kpop BTS. Ed è l’album più venduto negli Stati ...

