I 100 bagnanti a rischio Covid-19 per il positivo allo stabilimento La Vela di Ostia (Di sabato 18 luglio 2020) Un cittadino del Bangladesh ha lavorato per due giorni nello stabilimento La Vela di Ostia come lavapiatti nel ristorante nonostante mostrasse i sintomi del Coronavirus SARS-COV-2. Secondo la Regione Lazio l’uomo presentava sintomi febbrili «fin dal giorno 14 luglio e dolori muscolari già dal 12 di luglio. Ha lavorato presso la struttura fino al 16 luglio». I 100 bagnanti a rischio Covid-19 per il positivo allo stabilimento La Vela di Ostia La titolare dello stabilimento di Ostia però smentisce: «Niente febbre, né tosse – puntualizza con Il Messaggero Susanna Corti, de “La Vela”. Aveva solo ... Leggi su nextquotidiano

clikservernet : I 100 bagnanti a rischio Covid-19 per il positivo allo stabilimento La Vela di Ostia - Noovyis : (I 100 bagnanti a rischio Covid-19 per il positivo allo stabilimento La Vela di Ostia) Playhitmusic -… -

Ultime Notizie dalla rete : 100 bagnanti I 100 bagnanti a rischio Covid-19 per il positivo allo stabilimento La Vela di Ostia next I 100 bagnanti a rischio Covid-19 per il positivo allo stabilimento La Vela di Ostia

Un cittadino del Bangladesh ha lavorato per due giorni nello stabilimento La Vela di Ostia come lavapiatti nel ristorante nonostante mostrasse i sintomi del Coronavirus SARS-COV-2. Secondo la Regione ...

Cinipide del castagno, Marchetti: “A Bagni di Lucca le gemme infestate al 90-100%”

Si riaccendono le polemiche e il dibattito al Bagni di Lucca sul tema del cinipide del castagno. “I castagneti nei pressi degli abitati di Benabbio e Montefegatesi, nel comune di Bagni di Lucca mostra ...

Un cittadino del Bangladesh ha lavorato per due giorni nello stabilimento La Vela di Ostia come lavapiatti nel ristorante nonostante mostrasse i sintomi del Coronavirus SARS-COV-2. Secondo la Regione ...Si riaccendono le polemiche e il dibattito al Bagni di Lucca sul tema del cinipide del castagno. “I castagneti nei pressi degli abitati di Benabbio e Montefegatesi, nel comune di Bagni di Lucca mostra ...