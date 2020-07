“Ho lasciato la conduzione perché era in fin di vita…”. Monica Leofreddi, il dolore segreto a Io e Te: Pierluigi Diaco in lacrime (Di sabato 18 luglio 2020) Monica Leofreddi, la commozione fa da protagonista dopo quella precisa confessione. È accaduto nello studio di Io e Te, di fronte a un Pierluigi Diaco che non ha potuto trattenere la commozione. Un dolore che la conduttrice svela solo oggi e una fase di vita molto delicata che nessuno avrebbe mai pensato che potesse vivere così. Una carriera ricca di gratificazioni quella raccontata dalla Leofreddi nello studio di Rai1. Ma tra numerosi ricordi piacevoli, anche il racconto del dolore: “Era il sesto anno che conducevo l’Italia sul 2 con Milo Infante, ma le signore per strada mi iniziavano a fermare per dirmi che mi vedevano triste in tv. Mi avevano capito più loro di quanto mi fossi capita io”.



