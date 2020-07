Hellas Verona, Paro: «Complimenti ai ragazzi. Gasperini innovativo» (Di sabato 18 luglio 2020) Matteo Paro ha parlato al termine della sfida contro l’Atalanta: le dichiarazioni del vice allenatore dell’Hellas Verona Matteo Paro, vice allenatore dell’Hellas Verona, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio contro l’Atalanta. SCONTRO ALLA PARI – «Devo fare i Complimenti ai ragazzi, non è semplice confermare in ogni partita quello che hanno fatto finora. Non hanno cali di concentrazione, sono sempre molto applicati. Giocare contro l’Atalanta in queste condizioni era per noi una sfida difficile, e i ragazzi hanno dimostrato ancora una volta di potersela giocare contro una squadra veramente forte. È stata una partita aperta. Credo che il punto sia meritato. ... Leggi su calcionews24

