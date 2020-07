Hellas Verona-Atalanta, Paro: “Juric sta valutando progetto per l’anno prossimo” (Di sabato 18 luglio 2020) “Sapevamo di affrontare una squadra veramente forte. Credo che i ragazzi abbiano dimostrato la loro crescita, siamo contenti della prestazione. Giocare con l’Atalanta in questo momento non è facile, devono essere orgogliosi di quanto fatto. Il futuro di Juric? Sta valutando con la società un progetto per l’anno prossimo, quest’anno la squadra ha alzato il proprio livello di parecchio”. Lo ha detto Matteo Paro, vice allenatore di Juric, in seguito al pareggio tra Hellas Verona e Atalanta. “Juric ha imparato tanto da Gasperini – ammette Paro a Sky Sport – credo sia un modello con le dovute differenze. Non tutti sono l’Atalanta, devo fare i complimenti a Gasperini”. ... Leggi su sportface

