Hellas Verona-Atalanta, le probabili formazioni del match (Di sabato 18 luglio 2020) Al “Bentegodi” va in scena un match di cartello tra Hellas Verona-Atalanta: le probabili formazioni dell’anticipo della 34^ giornata di Serie A Hellas Verona-Atalanta apre le danze del 34° turno di Serie A. Si affrontano due squadre in forma, nonostante gli scaligeri vengano dalla sconfitta contro la Roma. La Dea continua a macinare risultati per chiudere il discorso qualificazione Champions League e continuare a sognare nelle ultime giornate. Due assenze importanti da una parte e dall’altra: Kumbulla non farà parte della linea difensiva, mentre Ilicic non farà coppia con Zapata. Un calendario molto complicato per i due club, che garantisce un finale di campionato molto frizzante. Il ... Leggi su zon

SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Persi troppi punti, dobbiamo imparare a gestire meglio certe situazioni' ??? L'analisi di Anto… - ilnapolionline : UFFICIALE - Francesca Durante passa all'Hellas Verona - - Fprime86 : RT @AppTcf: ? TCF Calciomercato - Ufficiale: #HVWomen, in prestito dalla @ACF_Womens arriva Durante - infoitsport : Probabili formazioni di Hellas Verona-Atalanta -