Hellas Verona-Atalanta: le formazioni ufficiali (Di sabato 18 luglio 2020) L'attenzione rivolta alla sfida di Champions contro il Paris Saint-Germain sempre più vicina non sembra condizionare l'Atalanta. I nerazzurri sono la squadra più in forma in questa parte di stagione dopo il lockdown imposto dall'emergenza Coronavirus. Nelle sette gare disputate finora, la formazione di Gian Piero Gasperini ha infilato cinque successi consecutivi, interrotti solamente dal pari contro la Juventus, prima del successo di martedì contro il Brescia. Oggi la marcia dei bergamaschi, terzi in classifica, troverà un ostacolo insidioso, rappresentato dall'Hellas Verona, autentica rivelazione di questo campionato. Gli scaligeri, nonostante la tassa dell'inesperienza di chi proviene dalla Serie B, si sono spinti fino alle soglie della zona Europa League e sognano in grande.LE formazioni ... Leggi su itasportpress

