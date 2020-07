Guerriglia a Val Susa, No-Tav e centri sociali lanciano bombe carta e sassi contro la polizia (Di sabato 18 luglio 2020) Una vera e propria Guerriglia. Un centinaio di bombe carte insieme a sassi e artifizi pirotecnici sono stati lanciati contro le forze dell’ordine da esponenti della frangia più oltranzista del movimento No Tav durante la manifestazione di protesta in Val Susa. Le forze dell’ordine hanno risposto con il lancio di lacrimogeni. Un agente è stato ferito in maniera non grave. Altra bombe carta sono state trovate inesplose. La Digos ha identificato diversi manifestanti. I No-Tav attaccano in tre punti Gli attacchi si sono concentrati, soprattutto, in tre punti, lungo il sentiero che da Giaglione porta in Clarea, nell’area sottostante il viadotto autostradale e nella la zona cosidetta delle “antenne”. In particolare, il punto ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Guerriglia a Val Susa, No-Tav e centri sociali lanciano bombe carta e sassi contro la polizia… -

Ultime Notizie dalla rete : Guerriglia Val Tav, “fermarlo tocca a noi”. Attivisti tentano di abbattere i cancelli del cantiere: scontri con… Il Fatto Quotidiano Tav, “fermarlo tocca a noi”. Attivisti tentato di abbattere i cancelli del cantiere: scontri con la polizia di oltre due ore. Le immagini

“Fermarlo tocca a noi”. Lo dicono gli oltre 500 attivisti No Tav arrivati da tutta Italia in Val di Susa per ribadire il loro no alla grande opera. Hanno marciato per i sentieri nei boschi per provare ...

“Fermarlo tocca a noi”. Lo dicono gli oltre 500 attivisti No Tav arrivati da tutta Italia in Val di Susa per ribadire il loro no alla grande opera. Hanno marciato per i sentieri nei boschi per provare ...