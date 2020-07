Guarisce dall’ictus e parla slavo: il caso del bergamasco fa scuola (Di sabato 18 luglio 2020) Guarisce dall’ictus e parla slavo. Ora sono passati più di tre anni e un bergamasco non ha cambiato il suo accento diventando un caso da studiare Guarisce dall’ictus e da uno stato di coma che l’aveva caratterizzato all’inizio. Di per sè un’ottima notizia, se non fosse che da più di 3 anni ha cominciato a … L'articolo Guarisce dall’ictus e parla slavo: il caso del bergamasco fa scuola proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

MilanoSpia : Raro caso di sindrome da accento straniero: un bergamasco guarisce dall'ictus ma parla con l'accento slavo - infoitinterno : Italia: guarisce dall'ictus ma gli viene l'accento slavo - ticinonews : Italia: guarisce dall’ictus ma gli viene l’accento slavo - madliber : Raro caso di sindrome da accento straniero: un bergamasco guarisce dall'ictus ma parla con l'accento dell'est ... m… - infoitinterno : Raro caso di sindrome da accento straniero: un bergamasco guarisce dall'ictus ma parla con l'accento slavo -

Ultime Notizie dalla rete : Guarisce dall’ictus