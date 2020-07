Gran Premio F1, pole position per Hamilton. Ferrari quinta e sesta (Di sabato 18 luglio 2020) Il Gran Premio d'Ungheria presso il circuito di Hungaroring avrà luogo domani domenica 19 luglio, mentre oggi si sono svolte le qualifiche che hanno visto protagonista Lewis Hamilton.LE QUALIFICHEcaption id="attachment 993819" align="alignnone" width="594" Hamilton (getty images)/captionIl pilota campione del Mondo della Mercedes ha ottenuto la pole position col tempo di 1:13,447, seguito da Valtteri Bottas e Lance Stroll che hanno ottenuto rispettivamente 1:13,554 e 1:14,377. Al quarto posto Sergio Perez con 1:14,545, seguito dalle due Ferrari, con rispettivamente Vettel (1:14,774) e Leclerc (1:14,817) in quinta e sesta posizione. Chiudono la top ten Verstappen (14.849), ... Leggi su itasportpress

